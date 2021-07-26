Решил остаться. Роналду проведет сезон в Ювентусе

Форвард продолжит карьеру в Турине

  • 26.07.2021 13:11
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  • 1 комментарий
Решил остаться. Роналду проведет сезон в Ювентусе
© Getty Images/Global Images Ukraine

По информации СМИ, Криштиану Роналду сегодня вернется к тренировкам с «Ювентусом» после отпуска и сообщит руководству клуба о своем решении остаться в команде на сезон 2021/22.

Ранее была информация о возможной продаже форварда, если он захочет уйти.

Контракт игрока завершается через год, а клуб был готов к продаже, чтобы не потерять Роналду свободным агентом через год. Однако желание португальца остаться меняет ситуацию, а далее стороны могут обсудить продление соглашения.

Ранее сообщалось, что Роналду точно уйдет, если «Ювентус» не квалифицируется в Лигу чемпионов, но команда все же заняла 4-е место и вышла в группу ЛЧ.

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Источник — Sky Sport Italia

(2 голоса)

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Комментарии
    icebeer
    online
      icebeer, 26.07.2021 13:23
    -3
    Проститутки более честные,чем это чмо.
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