Решил остаться. Роналду проведет сезон в Ювентусе

По информации СМИ, Криштиану Роналду сегодня вернется к тренировкам с «Ювентусом» после отпуска и сообщит руководству клуба о своем решении остаться в команде на сезон 2021/22.
Ранее была информация о возможной продаже форварда, если он захочет уйти.
Контракт игрока завершается через год, а клуб был готов к продаже, чтобы не потерять Роналду свободным агентом через год. Однако желание португальца остаться меняет ситуацию, а далее стороны могут обсудить продление соглашения.
Ранее сообщалось, что Роналду точно уйдет, если «Ювентус» не квалифицируется в Лигу чемпионов, но команда все же заняла 4-е место и вышла в группу ЛЧ.
Источник — Sky Sport Italia
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