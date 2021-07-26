Фишка Боруссии Д: вовремя продать лидера и угадать с тем, кто его заменит

Дортмундская «Боруссия» в последние годы практически каждый сезон отличается удачными с экономической точки зрения трансферами. Клуб старается работать над повышением собственной финансовой стабильности, по причине чего отпускает своих лидеров в другие клубы, когда получает выгодные или крайне выгодные предложения. Такая политика, пожалуй, выгодно отличает «Боруссию» от многих других грандов европейского футбола, чьи доходы в основном связаны с прямыми инвестициями собственников, либо же коммерческой деятельностью, основанной на маркетинге.

В аспекте трансферных успехов «Боруссии» Дортмунд важно отмечать еще и то, что в большинстве случаев клубный менеджмент находит качественную подмену для ушедших лидеров. Безусловно, промашки случаются, однако сегодня не будем о негативе, а вспомним некоторые из наиболее удачных сделок «черно-желтых», причем как с точки зрения вырученной суммы от продажи игрока, так и в плане успешной замены для экс-лидера.

Лето 2012 Out In Футболист Синдзи Кагава Марко Ройс Клуб «Манчестер Юнайтед» «Боруссия» М Сумма сделки 16 млн евро 17 млн евро

Синдзи Кагава стал сказочной историей в трансферной политике «Боруссии». Прибыв в Дортмунд свободным агентом из Японии, за два года этот легионер превратился в одного из лидеров команды, резонно став еще и весьма востребованным на европейском рынке. После 13 забитых мячей в Бундеслиге-2011/12 Кагава решил переехать в АПЛ, где 16 миллионов евро за него предложил «Манчестер Юнайтед». Удерживать японца не стали, тем более, что вырученные от продажи деньги уже было в кого выгодно реинвестировать…

В частности, за 17 миллионов евро летом 2012 года дортмундцы подписали из «Боруссии» Менхенгладбах Марко Ройса, который является воспитанником академии «черно-желтых», но в раннем возрасте был вынужден покинуть клубную систему. Возвращение Ройса стало очень удачным решением боссов «Боруссии» Дортмунд, так как этот хавбек и поныне выступает в команде, является ее капитаном и одним из ключевых игроков, умея одинаково успешно, как забивать мячи, так и отдавать результативные передачи.

Лето 2013 Out In Футболист Марио Гетце Генрих Мхитарян Клуб «Бавария» «Шахтер» Сумма сделки 37 млн евро 27,5 млн евро

«Золотой мальчик» немецкого футбола и один из наиболее ярких воспитанников академии дортмундской «Боруссии» последних десятилетий Марио Гетце очень рано заявил о себе на топ-уровне. Этот паренек быстро стал любимцем фанатов «черно-желтых», но летом 2013 года по нему пришло предложение от «Баварии», подкрепленное 37 миллионами евро. Сделка состоялась, что всерьез разозлило болельщиков «Боруссии», но понять боссов дортмундского клуба было несложно, так как на тот момент трансфер стал рекордным для немецких футболистов.

Getty Images/Global Images Ukraine. Марио Гетце

Казалось бы, что заменить Гетце в «Боруссии» не сможет никто, тем более с ходу и качественно, но скауты клуба, очевидно, были готовы к такому повороту событий, и предложили боссам кандидатуру футболиста, сумевшего сделать практически невозможное. Именно так в Дортмунде появился Генрих Мхитарян (что касается Гетце, то спустя три года «Боруссия» решилась на возвращение этого хавбека, заплатив за него 22 миллиона евро, но это решение было как раз отнюдь не самым удачным в истории трансферов «черно-желтых»)…

Лето 2016 Out In Футболист Генрих Мхитарян Усман Дембеле Клуб «Манчестер Юнайтед» «Ренн» Сумма сделки 42 млн евро 35 млн евро

Летом 2013 года «Боруссии» удалось провернуть качественную сделку, подписав одного из лидеров тогдашнего состава «Шахтера» Генриха Мхитаряна за 27,5 миллионов евро. Армянин очень хотел отбыть в Европу, и «черно-желтые» сыграли на этом желании футболиста, убедив «горняков» заключить сделку. За три сезона в Дортмунде Мхитарян быстро стал одним из любимцев тамошних болельщиков, но затем выразил желание пойти на повышение, тем более, что интерес к нему проявил «Манчестер Юнайтед». Упираться немцы не стали, и сумели выручить от трансфера 42 миллиона евро.

Полученные средства «Боруссия» реинвестировала в покупку у «Ренна» за 35 миллионов евро Усмана Дембеле, который довольно быстро сумел закрепиться в основном составе «черно-желтых», и заслужил славу одного из наиболее талантливых и перспективных атакующих футболистов европейского континента…

Лето 2017 Out In Футболист Усман Дембеле Джейдон Санчо Клуб «Барселона» «Ман Сити» Сумма сделки 135 млн евро 8 млн евро

Усман Дембеле провел в Дортмунде всего сезон, после чего «Боруссия» получила по нему крайне щедрое с финансовой точки зрения предложение от «Барселоны». Каталонцы как раз пребывали в цейтноте, экстренно подыскивая замену для уехавшему в ПСЖ за 222 миллиона евро Неймару, а в Дортмунде понимали, что каждый игрок имеет свою цену. Когда «блаугранас» сформулировали предложение в 105 миллионов евро с различными бонусами, которые уже принесли «черно-желтым» дополнительные 30 миллионов, боссы немецкого клуба дали «добро» на сделку.

В то же время, «Боруссия» подписала талантливого воспитанника академий «Уотфорда» и «Манчестер Сити» Джейдона Санчо, которому не спешили давать место в составе «горожан», хотя тот уже претендовал на него. Стремясь не потерять своего игрока даром, английский клуб предпочел продать Санчо за 8 миллионов евро, а уже спустя сезон кусал локти, ибо Джейдон вышел на еще более качественный уровень, чем Усман Дембеле, который, наоборот, в «Барселоне» откровенно сдал и по сей день многие специалисты полагают, что та покупка каталонцев была эмоциональной, а не продуманной до мелочей.

Зима 2018 Out In Футболист Пьер-Эмерик Обамеянг Миши Батшуайи Клуб «Арсенал» «Челси» Сумма сделки 64 млн евро аренда: 1,5 млн евро

Пьер-Эмерик Обамеянг стал одним из главных трансферов «Боруссии» летом 2013 года. За него клуб отдал «Сент-Этьену» 13 миллионов евро, и ни капли не пожалел впоследствии, так как габонец исправно колотил голы и, тем самым, приносил результат «черно-желтым». Однако в январе 2018 года отношения между Обамеянгом и руководством «Боруссии» находились в непростой фазе, из-за чего дортмундцы согласились отпустить африканца в «Арсенал» в обмен на 64 миллиона евро.

Казалось бы, потеря Обамеянга может стать катастрофической для «Боруссии» с точки зрения успешности действий в нападении, однако клуб буквально на «ленточке» работы январского трансферного окна согласовал с «Челси» полугодичную аренду бельгийца Миши Батшуайи, которая обошлась немецкому клубу всего в 1,5 миллиона евро. В 10 поединках Бундеслиги, проведенных во второй части сезона-2017/18, Батшуайи отличился 7 забитыми мячами, став достойной заменой для Обамеянга, и позволив «Боруссии» заработать деньги и сиюминутно не растерять в качестве атакующих действий. Затем Миши вернулся в «Челси», а «Боруссия» вновь-таки на правах аренды, но уже из «Барселоны», взяла в нападение испанца Пако Алькасера, который также сумел буквально реанимировать свою карьеру в Дортмунде.

Лето 2018 Out In Футболист Сократис Папастатопулос Абду Диалло Клуб «Арсенал» «Майнц» Сумма сделки 16 млн евро 28 млн евро

Папастатопулос перебрался в «Боруссию» летом 2013 года из «Вердера» за почти 10 миллионов евро. На тот момент конкуренция в центральной зоне обороны «черно-желтых» была очень пристойной, но повреждения Хуммельса и нестабильная игра Суботича дали шанс греку проявить себя. В итоге Сократис пять сезонов был в когорте важнейших игроков первой команды «Боруссии», а затем дортмундский клуб предпочел сделать ставку на другого футболиста, а от Папастатопулоса вовремя избавиться – благо подоспело выгодное предложение от «Арсенала».

Формально сменщиком Папастатопулоса летом 2018 года в «Боруссии» стал сенегалец Абду Диалло из «Майнца», игравший в то время за молодежные сборные Франции. За этого игрока «черно-желтым» пришлось выплатить 28 миллионов евро, что, с учетом суммы сделки по Папастатопулосу, не дало экономической выгоды клубу из Дортмунда, но это лишь в конкретный момент. Диалло провел очень качественный сезон в «Боруссии», и уже летом 2019 года перебрался в «Пари Сен-Жермен» за 32 миллиона евро, позволив дортмундцам немного «наварить» на сделке.

Зима 2020 Out In Футболист Пако Алькасер Эрлинг Холанд Клуб «Вильярреал» «Зальцбург» Сумма сделки 23 млн евро 20 млн евро

Пако Алькасер был временной фигурой в нападении «Боруссии», когда была нужда для заполнения образовавшейся после отъезда Обамеянга пустоты. Очевидно, руководство дортмундцев прекрасно понимало это, а потому вовремя предпочло расстаться с Алькасером, когда получило предложение от «Вильярреала» на 23 миллиона евро. Время показало, что Дортмунд крайне вовремя избавился от нападающего, который сбавил в результативности, хотя все еще остается достаточно опасным для ворот соперников.

За несколько недель до продажи Алькасера «Боруссия» согласовала трансфер форварда «Зальцбурга» Эрлинга Холанда, успевшего пошуметь в стане австрийцев в Лиге чемпионов-2019/20, где забил 8 мячей в 6 поединках. Поговаривали, что фаворитом в борьбе за Холанда является «Манчестер Юнайтед», который возглавляет соотечественник Эрлинга норвежец Уле-Гуннар Сульшер, но «Боруссия» оказалась расторопнее и убедительнее манкунианцев, да и сам форвард вряд ли хоть на секунду пожалел о своем тогдашнем выборе. Ныне Холанд – один из самых интересных форвардов на современном трансферном рынке, и однажды настанет тот день, когда «Боруссия» решится и на его продажу. Возможно, тогда дортмундцы обновят свой рекорд исходящих трансферов, который ныне принадлежит Усману Дембеле.

P.S. Вполне возможно, что вскоре указанный ряд можно будет продолжить исходящим трансфером Джейдона Санчо, за которого «Манчестер Юнайтед» заплатит «Боруссии» 85 миллионов евро. Пока на его место в клубе рассматривают молодого воспитанника академии Ансгара Кнауффа, впрочем не исключено, что и подписать кого-то «черно-желтые» еще сумеют, ведь до закрытия трансферного окна остается целых полтора месяца…