Днепр-1 рассчитывает забрать двух защитников Динамо

По информации ТаТоТаке, «Днепр-1» в ближайшее время планирует арендовать у «Динамо» левого защитника Владислава Дубинчака и центрального защитника Артема Шабанова.

«Динамо» завершило тренировочные сборы, поэтому ожидается, что вскоре тренер Мирча Луческу примет решение по этим футболистам.

«Днепр-1» ждет, что оба перейдут в команду Игора Йовичевича на правах аренды.

Дубинчак прошлый сезон провел как раз в «Днепре-1», Шабанов часть чемпионата отыграл в Польше.