Днепр-1 рассчитывает забрать двух защитников Динамо

Шабанов и Дубинчак, вероятно, сменят команду

  • 26.07.2021 13:51
  • 3422 просмотра
  • 3 комментария
Днепр-1 рассчитывает забрать двух защитников Динамо
© scdnipro1.com.ua. Владислав Дубинчак

По информации ТаТоТаке, «Днепр-1» в ближайшее время планирует арендовать у «Динамо» левого защитника Владислава Дубинчака и центрального защитника Артема Шабанова.

«Динамо» завершило тренировочные сборы, поэтому ожидается, что вскоре тренер Мирча Луческу примет решение по этим футболистам.

«Днепр-1» ждет, что оба перейдут в команду Игора Йовичевича на правах аренды.

Дубинчак прошлый сезон провел как раз в «Днепре-1», Шабанов часть чемпионата отыграл в Польше.

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Источник — ТаТоТаке

(8 голосов)

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Комментарии
    Igor-fanDK
    online
      Igor-fanDK, 26.07.2021 14:56
    +1
    Хорошие оба футболиста, если будут играть в Днепре то заиграет однозначно кто то не хочет футболистов киевского клуба, но это их проблемы удачи нашим воспитанникам в новой команде
    Ссылка
    Віталій Яценко
      Віталій Яценко, 26.07.2021 14:22
    +1
    Шабанова віддадуть, у нього контракт через 5 місяців закінчується. Дубінчак залишиться. Він потрібен Динамо в новому сезоні.
    Ссылка
    FC Liverpool Best!
    online
      FC Liverpool Best!, 26.07.2021 13:58
    -2
    Дубінчак був одним з найкращих в Дніпро-1. А ось Шабанов навіть в Динамо нічого не показував, де роботи вкрай менше ніж у Йовічевіча.. Шабанов ніякий.
    Ссылка
    Igor-fanDK
    online
      Igor-fanDK, 26.07.2021 14:56
    +1
    Хорошие оба футболиста, если будут играть в Днепре то заиграет однозначно кто то не хочет футболистов киевского клуба, но это их проблемы удачи нашим воспитанникам в новой команде
    Ссылка
    Віталій Яценко
    online
      Віталій Яценко, 26.07.2021 14:22
    +1
    Шабанова віддадуть, у нього контракт через 5 місяців закінчується. Дубінчак залишиться. Він потрібен Динамо в новому сезоні.
    Ссылка
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