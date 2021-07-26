Днепр-1 рассчитывает забрать двух защитников Динамо

По информации ТаТоТаке, «Днепр-1» в ближайшее время планирует арендовать у «Динамо» левого защитника Владислава Дубинчака и центрального защитника Артема Шабанова.
«Динамо» завершило тренировочные сборы, поэтому ожидается, что вскоре тренер Мирча Луческу примет решение по этим футболистам.
«Днепр-1» ждет, что оба перейдут в команду Игора Йовичевича на правах аренды.
Дубинчак прошлый сезон провел как раз в «Днепре-1», Шабанов часть чемпионата отыграл в Польше.
Источник — ТаТоТаке
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