Десна впервые стартовала в УПЛ с разгрома

Десятый раз в истории украинских чемпионатов команда, пополнившая ряды элитного дивизиона, потерпела крупное поражение в стартовом матче. При этом «Черноморец» стал первым новичком, «залетевшим» дважды: в 1999 году одесситы уступили мариупольскому «Металлургу» - 0:5. Всего же «моряки» испытали на старте четыре разгрома: в 2006-м и 2009-м они были биты «Динамо» - 1:4 и 0:5 соответственно. Больше поражений с крупным счетом в первом туре имела только «Волынь» - 5. Что касается «обидчиков» одесситов «Десны», то подопечные Александра Рябоконя установили личный рекорд, впервые одержав крупную победу на старте чемпионата.
Все крупные поражения новичков в стартовых матчах
|
Сезон
|
Новичок
|
Соперник
|
Счет
|
1997/98
|
Металлург М
|
Шахтер (д)
|
0:5
|
1999/00
|
Черноморец
|
Металлург М (г)
|
0:5
|
2001/02
|
Закарпатье
|
Шахтер (г)
|
1:5
|
2001/02
|
Полиграфтехника
|
Динамо (г)
|
0:5
|
2005/06
|
Сталь А
|
Металлург Д (г)
|
0:5
|
2010/11
|
Волынь
|
Ворскла (д)
|
0:4
|
2014/15
|
Олимпик
|
Черноморец (г)
|
0:4
|
2016/17
|
Звезда
|
Шахтер (г)
|
1:4
|
2020/21
|
Рух
|
Ворскла (г)
|
2:5
|
2021/22
|
Черноморец
|
Десна (г)
|
0:3
Юрий Ляховецкий, Sport.ua
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