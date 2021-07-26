Десна впервые стартовала в УПЛ с разгрома

«Черноморец» четвертый раз потерпел крупное поражение в первом матче сезона

  • 26.07.2021 12:13
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  • 1 комментарий
Десна впервые стартовала в УПЛ с разгрома
© ФК Десна

Десятый раз в истории украинских чемпионатов команда, пополнившая ряды элитного дивизиона, потерпела крупное поражение в стартовом матче. При этом «Черноморец» стал первым новичком, «залетевшим» дважды: в 1999 году одесситы уступили мариупольскому «Металлургу» - 0:5. Всего же «моряки» испытали на старте четыре разгрома: в 2006-м и 2009-м они были биты «Динамо» - 1:4 и 0:5 соответственно. Больше поражений с крупным счетом в первом туре имела только «Волынь» - 5. Что касается «обидчиков» одесситов «Десны», то подопечные Александра Рябоконя установили личный рекорд, впервые одержав крупную победу на старте чемпионата.

Все крупные поражения новичков в стартовых матчах

Сезон

Новичок

Соперник

Счет

1997/98

Металлург М

Шахтер (д)

0:5

1999/00

Черноморец

Металлург М (г)

0:5

2001/02

Закарпатье

Шахтер (г)

1:5

2001/02

Полиграфтехника

Динамо (г)

0:5

2005/06

Сталь А

Металлург Д (г)

0:5

2010/11

Волынь

Ворскла (д)

0:4

2014/15

Олимпик

Черноморец (г)

0:4

2016/17

Звезда

Шахтер (г)

1:4

2020/21

Рух

Ворскла (г)

2:5

2021/22

Черноморец

Десна (г)

0:3

 

 

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Юрий Ляховецкий, Sport.ua

(5 голосов)

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Комментарии
    Leon LeGa
    online
      Leon LeGa, 26.07.2021 12:36
    0
    Судя по названию, это ЧО разгромил Десну!
    Ссылка
    Leon LeGa
    online
      Leon LeGa, 26.07.2021 12:36
    0
    Судя по названию, это ЧО разгромил Десну!
    Ссылка
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