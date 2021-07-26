Десна впервые стартовала в УПЛ с разгрома

Десятый раз в истории украинских чемпионатов команда, пополнившая ряды элитного дивизиона, потерпела крупное поражение в стартовом матче. При этом «Черноморец» стал первым новичком, «залетевшим» дважды: в 1999 году одесситы уступили мариупольскому «Металлургу» - 0:5. Всего же «моряки» испытали на старте четыре разгрома: в 2006-м и 2009-м они были биты «Динамо» - 1:4 и 0:5 соответственно. Больше поражений с крупным счетом в первом туре имела только «Волынь» - 5. Что касается «обидчиков» одесситов «Десны», то подопечные Александра Рябоконя установили личный рекорд, впервые одержав крупную победу на старте чемпионата.

Все крупные поражения новичков в стартовых матчах