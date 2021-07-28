Виктор СКРИПНИК: «Вряд ли у Зари еще будут новички этим летом»

Команда неудачно начала чемпионат

  • 28.07.2021 07:12
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Виктор СКРИПНИК: «Вряд ли у Зари еще будут новички этим летом»
© zarya-lugansk.com

Наставник «Зари» Виктор Скрипник прокомментировал поражение 0:1 от «Александрии» в стартовом матче сезона УПЛ.

«Не могу сказать, что заслуженно победил соперник, но поздравляю их. Не в первый раз такое у нас, нужно втянуться и поймать ритм. По игре я не могу сказать, что мы выглядели плохо. Летом мы изменили состав, многие ушли, многие пришли. Нужно время, будем делать выводы».

«Все игроки, которые у нас есть, хорошего уровня, тем более для УПЛ. Я доволен теми, кто есть у нас. Что касается новичков, то может быть еще будут, но вряд ли», - сказал Скрипник.

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Источник — ПроФутбол

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