ВИДЕО. Жуниор Мораес находится на реабилитации в Коринтиансе

34-летний нападающий «Шахтера» и сборной Украины Жуниор Мораес, который весной повредил крестообразные связки колена, после чего перенес операцию, ныне проходит процесс восстановление в Бразилии.
Согласно последней информации, Мораес находится на реабилитации в «Коринтиансе».
Помогает нападающему как можно лучше восстановиться известный в Бразилии физиотерапевт Лучано Роса.
Напомним, контракт Жуниора Мораеса с «Шахтером» рассчитан до 31 декабря.
Источник — Globoesporte
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