Харьковчанам понадобилось всего 8 минут, чтобы открыть голевой счет в УПЛ

Всего 8 минут понадобилось 28-летнему полузащитнику «Металлиста 1925» Юрию Батюшину, чтобы открыть голевой счет своей команды в элитном дивизионе. Среди всех клубов, выступавших в чемпионатах Украины меньше времени на первый забитый мяч понадобилось только «Днепру-1», «Динамо» и каменской «Стали».

Самые ранние премьерные голы клубов в чемпионатах Украины

Минута Клуб Автор гола Дата Соперник Счет 2' Днепр-1 Сергей БУЛЕЦА 31.07.2019 Олимпик (д) 2:0 3' Динамо Юрий ГРИЦЫНА 07.03.1992 Металлист (д) 2:1 4' Сталь Км МИГЕЛ ВЕЛОЗУ* 19.07.2015 Динамо (д) 1:2 8' Металлист 1925 Юрий БАТЮШИН 25.07.2921 Рух (д) 2:1 14' Николаев Михаил ПАВЛОВ 06.03.1992 Темп (д) 1:0 22' Карпаты Анатолий МУЩИНКА 06.03.1992 Черноморец (г) 2:2 22' Львов Вадим ПАНАС 20.07.2008 Шахтер (д) 2:0 27' Черноморец Юрий САК 06.03.1992 Карпаты (д) 2:2 28' Буковина Валерий АЛИСТАРОВ 07.03.1992 Нива Т (д) 2:1 31' Говерла Сергей БОГАТЫРЕВ 07.07.2001 Шахтер (г) 1:5

* автогол.