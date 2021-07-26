Харьковчанам понадобилось всего 8 минут, чтобы открыть голевой счет в УПЛ

Всего 8 минут понадобилось 28-летнему полузащитнику «Металлиста 1925» Юрию Батюшину, чтобы открыть голевой счет своей команды в элитном дивизионе. Среди всех клубов, выступавших в чемпионатах Украины меньше времени на первый забитый мяч понадобилось только «Днепру-1», «Динамо» и каменской «Стали».
Самые ранние премьерные голы клубов в чемпионатах Украины
|
Минута
|
Клуб
|
Автор гола
|
Дата
|
Соперник
|
Счет
|
2'
|
Днепр-1
|
Сергей БУЛЕЦА
|
31.07.2019
|
Олимпик (д)
|
2:0
|
3'
|
Динамо
|
Юрий ГРИЦЫНА
|
07.03.1992
|
Металлист (д)
|
2:1
|
4'
|
Сталь Км
|
МИГЕЛ ВЕЛОЗУ*
|
19.07.2015
|
Динамо (д)
|
1:2
|
8'
|
Металлист 1925
|
Юрий БАТЮШИН
|
25.07.2921
|
Рух (д)
|
2:1
|
14'
|
Николаев
|
Михаил ПАВЛОВ
|
06.03.1992
|
Темп (д)
|
1:0
|
22'
|
Карпаты
|
Анатолий МУЩИНКА
|
06.03.1992
|
Черноморец (г)
|
2:2
|
22'
|
Львов
|
Вадим ПАНАС
|
20.07.2008
|
Шахтер (д)
|
2:0
|
27'
|
Черноморец
|
Юрий САК
|
06.03.1992
|
Карпаты (д)
|
2:2
|
28'
|
Буковина
|
Валерий АЛИСТАРОВ
|
07.03.1992
|
Нива Т (д)
|
2:1
|
31'
|
Говерла
|
Сергей БОГАТЫРЕВ
|
07.07.2001
|
Шахтер (г)
|
1:5
* автогол.
Юрий Ляховецкий, Sport.ua
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