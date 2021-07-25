Украинец Копиевский будет судить матч Лиги Конференций

Украинский арбитр будет работать на матче «Интер» (Андорра) - «Теута» (Албания)

  • 25.07.2021 20:24
  • 184 просмотра
  • 1 комментарий
Украинец Копиевский будет судить матч Лиги Конференций
© fcdynamo.kiev.ua. Виктор Копиевский

Украинские судьи будут работать на матче второго квалификационного раунда Лиги конференций-2021/2022.
 
Главным арбитром поединка «Интер» (Андорра) - «Теута» (Албания), который состоится во вторник, 27 июля, выступит Виктор Копиевский.
 
На линиях ему будут помогать Виктор Нижник и Дмитрий Запороженко. Четвертый арбитр - Александр Дердо.

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Источник — Украинская ассоциация футбола

(2 голоса)

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Комментарии
    Alex Romanov
      Alex Romanov, 25.07.2021 20:36
    0
    Нашим всегда дают самые отстойные матчи в ек
    Ссылка
    Alex Romanov
    online
      Alex Romanov, 25.07.2021 20:36
    0
    Нашим всегда дают самые отстойные матчи в ек
    Ссылка
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