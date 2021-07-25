Украинец Копиевский будет судить матч Лиги Конференций

Украинские судьи будут работать на матче второго квалификационного раунда Лиги конференций-2021/2022.
Главным арбитром поединка «Интер» (Андорра) - «Теута» (Албания), который состоится во вторник, 27 июля, выступит Виктор Копиевский.
На линиях ему будут помогать Виктор Нижник и Дмитрий Запороженко. Четвертый арбитр - Александр Дердо.
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Источник — Украинская ассоциация футбола
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