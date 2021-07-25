Пока без Рыбалки. Александрия заявилась на сезон

«Александрия» заявилась на сезон 2021/22 во внутренних соревнованиях.



Сообщается, что украинский полузащитник Сергей Рыбалка и малийский защитник Бурама Фомба будут дозаявленны в ближайшее время.



В первом круге УПЛ «Александрия» сыграет с «Зарей» 25 июля. Начало в 19:30

Заявка «Александрии»: