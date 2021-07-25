ВИДЕО. Металлист 1925 шокировал Рух двумя голами в первом тайме

25-го июля в матче 1-го тура Украинской Премьер-лиги харьковский «Металлист 1925» ударно начал первую половину встречи против львовского «Руха».
Уже к 35-й минуте харьковчане дважды поразили ворота соперников.
Отметим, что это дебют «Металлиста 1925» в УПЛ.
Видео гола Батюшина
Видео гола Крыськива
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.