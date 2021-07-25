ВИДЕО. Металлист 1925 шокировал Рух двумя голами в первом тайме

Батюшин и Крыськив забили по мячу в ворота львовского клуба

  • 25.07.2021 17:57
  • 2283 просмотра
  • 1 комментарий
ВИДЕО. Металлист 1925 шокировал Рух двумя голами в первом тайме
© ФК Металлист 1925. Юрий Батюшин

25-го июля в матче 1-го тура Украинской Премьер-лиги харьковский «Металлист 1925» ударно начал первую половину встречи против львовского «Руха». 
 
Уже к 35-й минуте харьковчане дважды поразили ворота соперников. 
 
Отметим, что это дебют «Металлиста 1925» в УПЛ.

Видео гола Батюшина

Видео гола Крыськива

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Источник — Sport.ua

(8 голосов)

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Комментарии
    Dosik
    online
      Dosik, 25.07.2021 18:09
    +1
    Классическая недооценка соперника.
    Ссылка
    Dosik
    online
      Dosik, 25.07.2021 18:09
    +1
    Классическая недооценка соперника.
    Ссылка
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