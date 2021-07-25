14-й новичок. Кривбасс подписал молодого защитника

Клуб Первой лиги «Кривбасс» объявил о подписании контракта с защитником Дмитрием Семеновым.
21-летний футболист ранее выступал за «Днепр» и «Кремень», а также успел поиграть в Латвии.
Семенов стал уже 14-м новичком команды этим летом. Ранее руководство «Кривбасса» поставило задачу за один сезон выйти в УПЛ.
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Источник — ФК Кривбасс
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