Андрей ВОРОБЕЙ: «С Луческу будет больше спрос»

Специалист поделился мнением о главном тренере киевского «Динамо»

  • 25.07.2021 13:07
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Андрей ВОРОБЕЙ: «С Луческу будет больше спрос»
© ФК Динамо Киев. Мирча Луческу

Бывший форвард «Шахтера» и сборной Украины по футболу Андрей Воробей поделился ожиданиями от работы главного тренера киевского «Динамо» Мирчи Луческу в новом сезоне.

«Румынский специалист уже внес весомую лепту в игру и результаты «бело-синих». У «Динамо» есть дух победителя. Наставник перестроил игру коллектива. Теперь многое будет зависеть от клуба, как он будет работать на усиление состава, особенно под Лигу чемпионов. Тем не менее в нынешнем сезоне спрос с наставника, как мне кажется, будет побольше», — считает Воробей.

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Источник — zbirna.com

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