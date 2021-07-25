Андрей ВОРОБЕЙ: «С Луческу будет больше спрос»

Бывший форвард «Шахтера» и сборной Украины по футболу Андрей Воробей поделился ожиданиями от работы главного тренера киевского «Динамо» Мирчи Луческу в новом сезоне.

«Румынский специалист уже внес весомую лепту в игру и результаты «бело-синих». У «Динамо» есть дух победителя. Наставник перестроил игру коллектива. Теперь многое будет зависеть от клуба, как он будет работать на усиление состава, особенно под Лигу чемпионов. Тем не менее в нынешнем сезоне спрос с наставника, как мне кажется, будет побольше», — считает Воробей.