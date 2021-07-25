ВИДЕО. Миколенко провел экскурсию по отелю, где живет Динамо

Ведущий побывал в гостях у Виталия Миколенко, который согласился показать отель, где «Динамо» живет на учебно-тренировочных сборах.
Специалист узнал о рассадке команды на обеде и меню футболистов, а также побывал в номерах Александра Андриевского и самого Миколенко.
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Источник — ФК Динамо Киев
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Где твои голы,увася
Где твои голы,увася
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