ВИДЕО. Миколенко провел экскурсию по отелю, где живет Динамо

Ведущий побывал в гостях у Виталия Миколенко, который согласился показать отель, где «Динамо» живет на учебно-тренировочных сборах.

Специалист узнал о рассадке команды на обеде и меню футболистов, а также побывал в номерах Александра Андриевского и самого Миколенко.