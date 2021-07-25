ВИДЕО. Миколенко провел экскурсию по отелю, где живет Динамо

Киевская команда продолжает подготовку к новому сезону

  • 25.07.2021 12:32
  • 853 просмотра
  • 2 комментария
ВИДЕО. Миколенко провел экскурсию по отелю, где живет Динамо
© ФК Динамо Киев. Виталий Миколенко

Ведущий побывал в гостях у Виталия Миколенко, который согласился показать отель, где «Динамо» живет на учебно-тренировочных сборах.

Специалист узнал о рассадке команды на обеде и меню футболистов, а также побывал в номерах Александра Андриевского и самого Миколенко.

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Источник — ФК Динамо Киев

(1 голос)

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Комментарии
    Слабый чемпионат, надо уезжать за границ
    online
      Слабый чемпионат, надо уезжать за гра..., 25.07.2021 12:50
    +1
    Саша квадрат
    Ссылка
    Alex Suz
    online
      Alex Suz, 25.07.2021 12:50
    +1
    Экскурсовод
    Где твои голы,увася
    Ссылка
    Слабый чемпионат, надо уезжать за границ
    online
      Слабый чемпионат, надо уезжать за гра..., 25.07.2021 12:50
    +1
    Саша квадрат
    Ссылка
    Alex Suz
    online
      Alex Suz, 25.07.2021 12:50
    +1
    Экскурсовод
    Где твои голы,увася
    Ссылка
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