Александр РЫБКА: «Легкой жизни у Металлиста в Первой лиге не будет»

Перед командой стоит задача выйти в УПЛ

  • 25.07.2021 13:11
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Александр РЫБКА: «Легкой жизни у Металлиста в Первой лиге не будет»
© metalist.ua

Вратарь «Металлиста» Александр Рыбка уверен, что команде будет непросто в Первой лиге, однако футболисты нацелены выполнить задачу выхода в УПЛ.

— Александр, подходят к концу твои первые сборы с «Металлистом». Поделись впечатлениями от пребывания в команде, как тебя приняли?
— Прежде всего хочу сказать, что очень рад находиться в этом клубе. Коллектив тут очень хороший, сплоченный, который, я считаю, должен решать поставленные перед ним задачи. Будем делать все возможное, чтобы все задуманное руководством воплотить в жизнь.

— Какие у тебя ожидания от предстоящего сезона?
— Уверен, что легкой жизни нам ждать не приходится. Все будут выходить против «Металлиста» с двойной мотивацией. Но, еще раз повторюсь, приложим максимум усилий, чтобы каждая игра заканчивалась с положительным для нас результатом.

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Источник — ФК Металлист

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