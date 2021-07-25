Александр РЫБКА: «Легкой жизни у Металлиста в Первой лиге не будет»

Вратарь «Металлиста» Александр Рыбка уверен, что команде будет непросто в Первой лиге, однако футболисты нацелены выполнить задачу выхода в УПЛ.

— Александр, подходят к концу твои первые сборы с «Металлистом». Поделись впечатлениями от пребывания в команде, как тебя приняли?

— Прежде всего хочу сказать, что очень рад находиться в этом клубе. Коллектив тут очень хороший, сплоченный, который, я считаю, должен решать поставленные перед ним задачи. Будем делать все возможное, чтобы все задуманное руководством воплотить в жизнь.

— Какие у тебя ожидания от предстоящего сезона?

— Уверен, что легкой жизни нам ждать не приходится. Все будут выходить против «Металлиста» с двойной мотивацией. Но, еще раз повторюсь, приложим максимум усилий, чтобы каждая игра заканчивалась с положительным для нас результатом.