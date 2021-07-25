Уругвайский футболист совершил самоубийство

Это второй случай за последнюю неделю

  • 25.07.2021 11:54
  • 3216 просмотров
  • 1 комментарий
Уругвайский футболист совершил самоубийство
© Getty Images/Global Images Ukraine

27-летний экс-игрок уругвайского клуба «Бостон Ривер» Эмилиано Кабрера совершил самоубийство.

Кабрера дебютировал в составе «Бостон Ривер», когда клуб играл во втором дивизионе. Затем выступал в Испании, а в последние годы играл в футзал.

19 июля стало известно о самоубийстве 39-летнего уругвайского игрока Уильямса Мартинеса, выступавшего за команду «Вилья-Тереса» во втором профессиональном дивизионе Уругвая.

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Источник — Sport.ua

(6 голосов)

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Комментарии
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 25.07.2021 12:08
    +1
    Ничего сенсационного, там почти все футболисты употребляют кокаин, а это всегда чревато неадекватными прступками.
    Ссылка
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 25.07.2021 12:08
    +1
    Ничего сенсационного, там почти все футболисты употребляют кокаин, а это всегда чревато неадекватными прступками.
    Ссылка
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