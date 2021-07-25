Уругвайский футболист совершил самоубийство

27-летний экс-игрок уругвайского клуба «Бостон Ривер» Эмилиано Кабрера совершил самоубийство.
Кабрера дебютировал в составе «Бостон Ривер», когда клуб играл во втором дивизионе. Затем выступал в Испании, а в последние годы играл в футзал.
19 июля стало известно о самоубийстве 39-летнего уругвайского игрока Уильямса Мартинеса, выступавшего за команду «Вилья-Тереса» во втором профессиональном дивизионе Уругвая.
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Источник — Sport.ua
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