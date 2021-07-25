Кухаревич дебютировал за Труа

20-летний украинский форвард Николай Кухаревич дебютировал за французский «Труа».
В товарищеском матче с «Анже» футболист вышел на замену на 70-й минуте. «Труа» завершил матч со счетом 0:3.
28-го июля «Труа» сыграет с «Метцем», а 31-го июля проведет товарищеский матч с «Манчестер Сити».
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Источник — Sport.ua
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