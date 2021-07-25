Валерий КРИВЕНЦОВ: «Волнения нет — есть желание стартовать»

Главный тренер «Металлиста 1925» Валерий Кривенцов рассказал о подготовке к старту в УПЛ.

- Как прошло межсезонье?

- У нас было время качественно подготовиться. Команда выполнила всю работу, которую мы запланировали. Поэтому мы с положительными эмоциями подходим к первому туру чемпионата.

- Какие эмоции перед дебютом в Премьер-лиге? Есть волнение?

- Волнения нет — есть желание стартовать. Потому что мы молодой клуб, которому в этом году исполняется 5 лет. У нас есть свой стиль игры, и мы будем стараться его придерживаться на протяжении всего турнира.

- В команде много новичков, расскажите о трансферной работе в это межсезонье?

- Для тех ребят, которые только появились в команде, еще прошло мало времени, чтобы понять наши идеи. Но мы сохранили костяк нашей команды и усилились, и еще будут новички. Надеюсь, что у нас все получится.

Свой первый матч в УПЛ «Металлист 1925» проведет в воскресенье, 25 июля, против «Руха». Стартовый свисток встречи прозвучит в 17:00.