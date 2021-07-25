Валерий КРИВЕНЦОВ: «Волнения нет — есть желание стартовать»

Наставник «Металлиста 1925» рассказал о подготовке команды к новому сезону

  • 25.07.2021 10:46
  • 310 просмотров
  • 1 комментарий
Валерий КРИВЕНЦОВ: «Волнения нет — есть желание стартовать»
© ФК Металлист 1925. Валерий Кривенцов

Главный тренер «Металлиста 1925» Валерий Кривенцов рассказал о подготовке к старту в УПЛ.

- Как прошло межсезонье?
- У нас было время качественно подготовиться. Команда выполнила всю работу, которую мы запланировали. Поэтому мы с положительными эмоциями подходим к первому туру чемпионата.

- Какие эмоции перед дебютом в Премьер-лиге? Есть волнение?
- Волнения нет — есть желание стартовать. Потому что мы молодой клуб, которому в этом году исполняется 5 лет. У нас есть свой стиль игры, и мы будем стараться его придерживаться на протяжении всего турнира.

- В команде много новичков, расскажите о трансферной работе в это межсезонье?
- Для тех ребят, которые только появились в команде, еще прошло мало времени, чтобы понять наши идеи. Но мы сохранили костяк нашей команды и усилились, и еще будут новички. Надеюсь, что у нас все получится.

Свой первый матч в УПЛ «Металлист 1925» проведет в воскресенье, 25 июля, против «Руха». Стартовый свисток встречи прозвучит в 17:00.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — ФК Металлист 1925

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Dosik
    online
      Dosik, 25.07.2021 11:26
    0
    Харків за Рух!!!
    Ссылка
    Dosik
    online
      Dosik, 25.07.2021 11:26
    0
    Харків за Рух!!!
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности