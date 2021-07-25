Руслан КОСТЫШИН: «И Колос, и Верес играли в бей-беги»

Наставник «Колоса» Руслан Костышин прокомментировал ничью 0:0 против «Вереса» в матче первого тура нового сезона УПЛ.
«Не хочу обидеть владельцев стадиона, но трава очень высокая на поле и не быстрая, все застревает. Поэтому и футбол такой был - как в исполнении «Вереса», так и у нашей команды».
«Получилась не очень интересная игра для болельщиков. Мало моментов было, вышел «бей-беги».
«Верес» играет более персонально, сидит на ноге. Это агрессивная команда, очень вертикальная - трудно было против них играть», - сказал Костышин.
Источник — ФК Колос Ковалевка
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