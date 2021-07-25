Богдан КОГУТ: «Верес никогда не был чемпионом по контрольным матчам»

Вратарь «Вереса» поделился ожиданиями от УПЛ

  • 25.07.2021 09:47
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Богдан КОГУТ: «Верес никогда не был чемпионом по контрольным матчам»
© ФК Верес

33-летний украинский голкипер Богдан Когут поделился ожиданиями от своего выступления в УПЛ.

— Богдан, ты наверняка помнишь свой дебют в отечественной Премьер-лиге.
— Конечно. Я тогда выступал за «Оболонь». 17 июля 2011 года мы играли с «Ворсклой». И хотя уступили 0:1, но ко мне претензий не было. По крайней мере, я владел информацией, что буду в старте и в следующем календарном матче — с «Динамо». Целую неделю наигрывали состав и вдруг узнаю, что я в запасе. Меня заменил Игорь Березовский, но динамовцы были явно сильнее, и пивовары крупно проиграли — 0:4. А вскоре главный тренер «Оболони» Сергей Ковалец пригласил еще одного вратаря — Виталия Реву, и стало понятно, что он на меня уже не рассчитывает. И хотя все вроде бы для меня в «Оболони» начиналось неплохо, спустя два месяца я покинул команду.

— Ты долгих 10 сезонов шел к своему второму выступлению в элите. Не беспокоило, что в последних спаррингах «Верес» действовал неудачно, и это могло сказаться и на игре с «Колосом»?
— Знаете, а Верес никогда и не был чемпионом по контрольным матчах. Для нас важно было заложить фундамент общефизической подготовки, чтобы уже в официальных поединках держать удар. К тому же в последних спаррингах мы много экспериментировали пока не пришли к выводу, что нам комфортнее всего действовать по привычной тактической схеме 1—4—4—2, которая приносила нам дивиденды в первой лиге.

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Источник — zbirna.com

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