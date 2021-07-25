ФОТО. Малиновский подарил футболку президенту Ингульца

28-летний полузащитник «Аталанты» и сборной Украины Руслан Малиновский перед матчем 1-го тура УПЛ против донецкого «Шахтера» (1:2) подарил президенту «Ингульца» Александру Поворознюку свою футболку с подписью.
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