ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 25 июля

Важные события во всех видах спорта

  • 25.07.2021 08:46
  • 1700 просмотров
  • 2 комментария
ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 25 июля
© Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 25 июля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события.

ФУТБОЛ

17:00.  Металлист 1925 - Рух       3,14 - 3,50 - 2,39

19:30.  Заря - Александрия           1,54 - 4,40 - 6,36

19:30.  Десна - Черноморец         1,64 - 3,80 - 5,76

10:30.  Египет - Аргентина           5,14 - 3,60 - 1,76

11:30.  Бразилия - Кот-д'Ивуар   1,24 - 5,90 - 9,36

13:30.  Австралия - Испания        9,14 - 4,40 - 1,36

20:00.  Глазго - Реал Мадрид       3,64 - 3,80 - 2,16

22:00.  Сент-Трюйден - Гент        4,74 - 3,90 - 1,76

БАСКЕТБОЛ

11:20. Австралия - Нигерия         ​​​​​​​  1,22 - 3,78

15:00. Франция - США                   ​​​​​​​  6,22 - 1,12

ТЕННИС

09:40. Кольшрайбер - Циципас   ​​​​​​  7,02 - 1,11

09:10. Квитова - Томлянович      ​​​​​  1,12 - 7,38

 

 

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Виталий Петровский, Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    DavydovBronislav
    online
      DavydovBronislav, 25.07.2021 10:23
    0
    Cеkс 3нaкомcтвa и не только. 3десь все дeвки дают без вопросов, все анoнимнo и безoпасно, ведь многие в отнoшeниях. Oстоpожно мoжнo встpетить знaкомую, это круче тиндepа в pазы и дeвoк мнoго----- https://tiny.pl/9xlqk
    Ссылка
    Главное - участие
    online
      Главное - участие, 25.07.2021 09:57
    0
    Баскетбол
    15:00. Франция - США
    Но где смотреть?
    Бум искать...
    Ссылка
    DavydovBronislav
    online
      DavydovBronislav, 25.07.2021 10:23
    0
    Cеkс 3нaкомcтвa и не только. 3десь все дeвки дают без вопросов, все анoнимнo и безoпасно, ведь многие в отнoшeниях. Oстоpожно мoжнo встpетить знaкомую, это круче тиндepа в pазы и дeвoк мнoго----- https://tiny.pl/9xlqk
    Ссылка
    Главное - участие
    online
      Главное - участие, 25.07.2021 09:57
    0
    Баскетбол
    15:00. Франция - США
    Но где смотреть?
    Бум искать...
    Ссылка
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