ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 25 июля

В воскресенье, 25 июля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события.
ФУТБОЛ
17:00. Металлист 1925 - Рух 3,14 - 3,50 - 2,39
19:30. Заря - Александрия 1,54 - 4,40 - 6,36
19:30. Десна - Черноморец 1,64 - 3,80 - 5,76
10:30. Египет - Аргентина 5,14 - 3,60 - 1,76
11:30. Бразилия - Кот-д'Ивуар 1,24 - 5,90 - 9,36
13:30. Австралия - Испания 9,14 - 4,40 - 1,36
20:00. Глазго - Реал Мадрид 3,64 - 3,80 - 2,16
22:00. Сент-Трюйден - Гент 4,74 - 3,90 - 1,76
БАСКЕТБОЛ
11:20. Австралия - Нигерия