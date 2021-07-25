Ворскла – Днепр-1. Прогноз на матч Артема Федецкого

Эксперт сделал прогноз на матч 1-го тура Украинской Премьер-лиги

  • 25.07.2021 07:25
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Ворскла – Днепр-1. Прогноз на матч Артема Федецкого

Экс-защитник сборной Украины Артем Федецкий сделал прогноз на матч 1-го тура Премьер-лиги Украины «Ворскла» – «Днепр-1».

«В прошлом сезоне «Ворскла» финишировала пятой в УПЛ и пробилась в еврокубки, где уже начала играть в квалификации Лиги Конференций. В первом матче 2-го квалификационного раунда полтавчане сыграли на выезде вничью с финским «КуПСом» (2:2). «Днепр-1» в том сезоне стал седьмым в Премьер-лиге Украины.

«Ворскла» - классная, сбалансированная команда. Максимов навел порядок в «Ворскле». В свою очередь, и Йовичевич проделал работу в «Днепре-1». И тоже усиление есть у днепрян. В прошлом сезоне, особенно во втором круге, «Днепр-1» красиво выступил. Если бы они так сыграли и в первом круге, эта команда претендовала бы на еврокубки. «Днепр-1» в прошлом сезоне во втором круге показал достаточно приличный результат и приличную игру.

Мне кажется, в этом матче счет будет 1:0 в пользу или «Ворсклы», или «Днепра-1». Мне кажется, это будет игра до забитого мяча. Я думаю, много голов не будет, но победу какая-то команда одержит», - сказал Федецкий.

Матч «Ворскла» – «Днепр-1» состоится 26-го июля. Начало встречи в 19:30.

Артем Федецкий – бывший футболист сборной Украины. Финалист Лиги Европы-2014/15 в составе «Днепра», обладатель Кубка УЕФА-2008/09 в составе «Шахтера». Четырехкратный призер чемпионатов Украины.

Данный прогноз является мнением эксперта и не гарантирует выигрыша в букмекерской конторе.

Артем Федецкий, Sport.ua

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