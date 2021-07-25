Десна – Черноморец. Прогноз на матч Артема Федецкого

Эксперт сделал прогноз на матч 1-го тура Украинской Премьер-лиги

  • 25.07.2021 06:24
  • 168 просмотров
  • 0 комментариев
Десна – Черноморец. Прогноз на матч Артема Федецкого
© ФК Десна Чернигов

Экс-защитник сборной Украины Артем Федецкий сделал прогноз на матч 1-го тура Премьер-лиги Украины «Десна» – «Черноморец».

«В том сезоне «Десна» стала шестой в УПЛ и не попала в еврокубки. «Черноморец» завоевал серебряные медали Первой лиги Украины и вышел в УПЛ.

В своей истории соперники играли шесть раз. Кстати, ни разу в этих поединках не была зафиксирована ничья. Пять побед есть в активе у «Черноморца» и один раз выиграла «Десна».

Да, одесситы вернулись в Премьер-лигу Украины. Но у них есть проблемы с фанатами, с ультрас.

Там есть какие-то свои нюансы. Но, мне кажется, яркой игры не получится. Из «Десны» много футболистов ушло. Мне кажется, в этом году черниговская команда не будет сильнее, чем в прошлом. Я бы в этом матче поставил, наверное, на ничью 1:1», - сказал Федецкий.  

Матч «Десна» – «Черноморец» состоится 25-го июля. Начало встречи в 19:30.

Артем Федецкий – бывший футболист сборной Украины. Финалист Лиги Европы-2014/15 в составе «Днепра», обладатель Кубка УЕФА-2008/09 в составе «Шахтера». Четырехкратный призер чемпионатов Украины.

Данный прогноз является мнением эксперта и не гарантирует выигрыша в букмекерской конторе.

Артем Федецкий, Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности