Десна – Черноморец. Прогноз на матч Артема Федецкого

Экс-защитник сборной Украины Артем Федецкий сделал прогноз на матч 1-го тура Премьер-лиги Украины «Десна» – «Черноморец».

«В том сезоне «Десна» стала шестой в УПЛ и не попала в еврокубки. «Черноморец» завоевал серебряные медали Первой лиги Украины и вышел в УПЛ.

В своей истории соперники играли шесть раз. Кстати, ни разу в этих поединках не была зафиксирована ничья. Пять побед есть в активе у «Черноморца» и один раз выиграла «Десна».

Да, одесситы вернулись в Премьер-лигу Украины. Но у них есть проблемы с фанатами, с ультрас.

Там есть какие-то свои нюансы. Но, мне кажется, яркой игры не получится. Из «Десны» много футболистов ушло. Мне кажется, в этом году черниговская команда не будет сильнее, чем в прошлом. Я бы в этом матче поставил, наверное, на ничью 1:1», - сказал Федецкий.

Матч «Десна» – «Черноморец» состоится 25-го июля. Начало встречи в 19:30.

Артем Федецкий – бывший футболист сборной Украины. Финалист Лиги Европы-2014/15 в составе «Днепра», обладатель Кубка УЕФА-2008/09 в составе «Шахтера». Четырехкратный призер чемпионатов Украины.