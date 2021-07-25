ВИДЕО. Женская команда Кривбасса подписала легионерку из Бразилии

Женский ФК «Кривбасс» подписал контракт с легионеркой из Бразилии. Новичком команды стала 20-летняя нападающая Габриэла Зидой Мело дос Сантос, или просто Габи.
Футболистка перешла в «Кривбасс» из португальского «Atlético CP Feminino», где в прошлом сезоне в 14 матчах забила 10 голов. В криворожской команде Габриэла будет выступать под номером 8.
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Источник — Sport.ua
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