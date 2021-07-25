Заря – Александрия. Прогноз на матч Артема Федецкого

Экс-защитник сборной Украины Артем Федецкий сделал прогноз на матч 1-го тура Премьер-лиги Украины «Заря» – «Александрия».

«В том сезоне «Заря» завоевала свою третью бронзу в УПЛ. «Александрия» стала девятой в чемпионате Украины.

30 раз встречались между собой оппоненты. «Заря» и «Александрия» сыграли 9 раз вничью, 10 раз победили луганчане и 11 раз праздновали успех александрийцы. По голам статистика 31:29 в пользу «Александрии».

«Заря» привыкла нас радовать стабильной, красивой игрой. У луганчан хороший, сбалансированный, сыгранный состав. «Александрию» много исполнителей покинуло. С новым тренером у александрийцев будет какая-то новая философия в игре. И, мне кажется, тем не менее, тяжело им будет играть против «Зари». Если ставить на счет, то, я думаю, может быть 2:0 в пользу «Зари», - сказал Федецкий.

Матч «Заря» – «Александрия» состоится 25-го июля. Начало встречи в 19:30.

Артем Федецкий – бывший футболист сборной Украины. Финалист Лиги Европы-2014/15 в составе «Днепра», обладатель Кубка УЕФА-2008/09 в составе «Шахтера». Четырехкратный призер чемпионатов Украины.