Металлист 1925 – Рух. Прогноз на матч Артема Федецкого

Специалист поделился ожиданиями от матча в Харькове

  • 25.07.2021 01:03
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Металлист 1925 – Рух. Прогноз на матч Артема Федецкого
© ФК Металлист 1925

Экс-защитник сборной Украины Артем Федецкий сделал прогноз на матч 1-го тура Премьер-лиги Украины «Металлист 1925» – «Рух».

«В прошлом сезоне «Металлист 1925» завоевал бронзовые медали Первой лиги и повысился в классе. «Рух» стал десятым в УПЛ.

Соперники встречались между собой 5 раз (1 победа харьковчан, 2 виктории львовян и 2 ничьи). Это были поединки Первой лиги и один спарринг.

Будет интересная игра. Это будет первая игра «Металлиста 1925» в Премьер-лиге Украины. Это историческая игра будет для харьковчан. Матч будет интересный. Усиление у львовской команды неплохое было. Команда сделала выводы после первого сезона в УПЛ. Я думаю, они точно не будут среди тех команд, которые борются за выживание.

Кстати, в Харькове появился еще один «Металлист», а именно «Металлист» Ярославского. А в матче «Металлист 1925» – «Рух» на первый план выйдут бойцовские качества. Это первый поединок сезона и, мне кажется, будет ничья 1:1», - сказал Федецкий.

Матч «Металлист 1925» – «Рух» состоится 25-го июля. Начало встречи в 17:00.

Артем Федецкий – бывший футболист сборной Украины. Финалист Лиги Европы-2014/15 в составе «Днепра», обладатель Кубка УЕФА-2008/09 в составе «Шахтера». Четырехкратный призер чемпионатов Украины.

Данный прогноз является мнением эксперта и не гарантирует выигрыша в букмекерской конторе.

Артем Федецкий, Sport.ua

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