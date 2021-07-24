Украинец Белинский будет сражаться за золотую медаль чемпионата Европы

Украинский теннисист Вячеслав Белинский обеспечил себе медаль на чемпионате Европы, который проходит в швейцарском городе Клостерс.



В полуфинальной встрече украинец победил 13-го сеяного словенца Бора Артнака: 7:5, 6:4. В финале Белинский сыграет против восьмой ракетки соревнований Петра Нестерова из Болгарии.



С Нестеровым Вячеслав играл в паре на двух последних юниорских турнирах Большого Шлема.



17-летний Белинский стал первым из украинских юношей, который вышел в финал чемпионата Европы среди игроков до 18 лет. До этого лучшим результатом был полуфинал Владислава Манафова в 2011 году.