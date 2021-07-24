Украинец Белинский будет сражаться за золотую медаль чемпионата Европы

Вячеслав стал первым украинцем, который будет играть в финале континентального первенства

  • 24.07.2021 17:42
  • 1389 просмотров
  • 1 комментарий
Украинец Белинский будет сражаться за золотую медаль чемпионата Европы
© ФТУ. Вячеслав Белинский

Украинский теннисист Вячеслав Белинский обеспечил себе медаль на чемпионате Европы, который проходит в швейцарском городе Клостерс.
 
В полуфинальной встрече украинец победил 13-го сеяного словенца Бора Артнака: 7:5, 6:4. В финале Белинский сыграет против восьмой ракетки соревнований Петра Нестерова из Болгарии.
 
С Нестеровым Вячеслав играл в паре на двух последних юниорских турнирах Большого Шлема.
 
17-летний Белинский стал первым из украинских юношей, который вышел в финал чемпионата Европы среди игроков до 18 лет. До этого лучшим результатом был полуфинал Владислава Манафова в 2011 году.

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Источник — Большой теннис Украины

(3 голоса)

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Комментарии
    Alehandro
    online
      Alehandro, 24.07.2021 17:58
    +1
    Ну, може и в мужском теннисе у нас хоть кто-то толковый появится... Как 20 лет назад Медведев зачехлил ракетку, у нас в этом плане (при всем уважении к Стаховскому и Марченко) тишина...
    Ссылка
    Alehandro
    online
      Alehandro, 24.07.2021 17:58
    +1
    Ну, може и в мужском теннисе у нас хоть кто-то толковый появится... Как 20 лет назад Медведев зачехлил ракетку, у нас в этом плане (при всем уважении к Стаховскому и Марченко) тишина...
    Ссылка
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