Андрей ВОРОБЕЙ: «Украинский футбол движется в правильном направлении»

Легендарный форвард – о новом сезоне УПЛ

  • 24.07.2021 14:01
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Андрей ВОРОБЕЙ: «Украинский футбол движется в правильном направлении»
© Sport.ua. Андрей Воробей

Экс-форвард «Шахтера» и сборной Украины Андрей Воробей оценил развитие в УПЛ в последние годы:

«Конечно, сравнивать с 2011, 2012, 2013 годами, когда были бешеные зарплаты, уровень легионеров был солидным, пока нет смысла. Война на Востоке страны очень сильно повлияла на весь уровень жизни. Тем не менее, мне кажется, что наш футбол потихоньку движется в правильном направлении. И последний чемпионат Европы тому подтверждением, где сборная Украины вошла в восьмерку лучших сборных континента.

Сейчас уровень команд в чемпионате становится более ровным, не считая двух наших грандов. Конкуренция растет. И если всякие вирусы не повлияет на жизнедеятельность в стране, и болельщик будет на трибунах, то качество игры возрастет, поскольку зритель вносит огромную лепту в развитие футбол».

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Источник — zbirna.com

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