Сергей ГРИНЬ: «Перейти в Александрию согласился без раздумий»

Нападающий Сергей Гринь поделился мыслями от своего перехода в «Александрию».

«По сути, я и не размышлял вообще. Когда связался с тренером, то мне было важно услышать ответ, хочет ли тренер меня пригласить или просто между клубами какие-то разговоры. Юрий Гура дал понять, что на меня рассчитывает и я ему нужен. Это были для меня ключевые слова, после которых согласился без раздумий. Сейчас у меня все мысли с «Александрией», - сказал Гринь.

Напомним, что Гринь подписал с «Александрией» двухлетний контракт.