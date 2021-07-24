ФОТО. С 5 звездами. Бавария представила новую домашнюю форму

Чемпионы Германии презентовали новый комплект формы

  • 24.07.2021 11:58
  • 1004 просмотра
  • 1 комментарий
ФОТО. С 5 звездами. Бавария представила новую домашнюю форму
© ФК Бавария

«Бавария» официально представила домашний комплект формы на новый сезон. Теперь над эмблемой клуба изображены не 4, а 5 звезд, поскольку в прошлом сезоне клуб выиграл свое пятое чемпионство. В Германии одна звезда нашивается за 6 чемпионских титулов.

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Источник — ФК Бавария

(2 голоса)

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Комментарии
    Иван Иванов
    online
      Иван Иванов, 24.07.2021 13:02
    0
    В Германии одна звезда нашивается за 6 чемпионских титулов.
    Вот бы и у нас так, у ДК было бы уже столько же звёзд если не больше
    Ссылка
    Иван Иванов
    online
      Иван Иванов, 24.07.2021 13:02
    0
    В Германии одна звезда нашивается за 6 чемпионских титулов.
    Вот бы и у нас так, у ДК было бы уже столько же звёзд если не больше
    Ссылка
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