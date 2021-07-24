ФОТО. С 5 звездами. Бавария представила новую домашнюю форму

«Бавария» официально представила домашний комплект формы на новый сезон. Теперь над эмблемой клуба изображены не 4, а 5 звезд, поскольку в прошлом сезоне клуб выиграл свое пятое чемпионство. В Германии одна звезда нашивается за 6 чемпионских титулов.
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Источник — ФК Бавария
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Вот бы и у нас так, у ДК было бы уже столько же звёзд если не больше
Вот бы и у нас так, у ДК было бы уже столько же звёзд если не больше
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