Пятый раз в истории автором первого гола сезона стал игрок Мариуполя

Первый гол чемпионата Украины-2021/22 записал на свой счет 22-летний форвард «Мариуполя» Андрей Кулаков. Он стал четвертым игроком «оранжево-синих», забившим премьерный мяч сезона. В 1998-м и 2002-м годах в рядах южан отличился Константин Бабич, в 2009-м - Игорь Тищенко, а в 2018-м - Вячеслав Чурко. К слову, 6-й год подряд первого взятия ворот болельщикам приходится ждать не более 10 минут. Причем Кулаков забил «Львову» на той же 9-й минуте, что и Чурко «Заре».
Самые быстрые первые голы чемпионатов Украины
|
Минута
|
Игрок
|
Клуб
|
Сезон
|
Соперник
|
Счет
|
3’
|
Виталий ПАНТИЛОВ
|
Звезда
|
1997/98
|
Металлург З (д)
|
1:0
|
3’
|
БЕРНАРД
|
Шахтер
|
2016/17
|
Звезда (д)
|
4:1
|
3'
|
Богдан ЛЕДНЕВ
|
Заря
|
2019/20
|
Ворскла (г)
|
1:0
|
5’
|
Амбросий ЧАЧУА
|
Карпаты
|
2017/18
|
Звезда (д)
|
1:1
|
6’ (п)
|
Александр ПИНДЕЕВ
|
Кремень
|
1994/95
|
Верес (д)
|
1:1
|
6’
|
Константин БАБИЧ
|
Металлург М
|
2002/03
|
Ворскла (д)
|
4:1
|
7’
|
Георгий ДЕМЕТРАДЗЕ
|
Металлург Д
|
2005/06
|
Сталь А (д)
|
5:0
|
8’
|
Валентин ПОЛТАВЕЦ
|
Днепр
|
2000/01
|
Динамо (д)
|
1:1
|
8'
|
Виталий БУЯЛЬСКИЙ
|
Динамо
|
2020/21
|
Олимпик (г)
|
4:1
|
9’ (п)
|
Вячеслав ЧУРКО
|
Мариуполь
|
2018/19
|
Заря (г)
|
1:2
|
9’
|
Андрей КУЛАКОВ
|
Мариуполь
|
2021/22
|
Львов (г)
|
1:1
Юрий Ляховецкий, Sport.ua
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