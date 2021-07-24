Пятый раз в истории автором первого гола сезона стал игрок Мариуполя

Шесть лет подряд премьерный мяч чемпионата забивают в первой 10-минутке

  • 24.07.2021 10:16
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  • 1 комментарий
Пятый раз в истории автором первого гола сезона стал игрок Мариуполя
© ФК Мариуполь. Андрей Кулаков

Первый гол чемпионата Украины-2021/22 записал на свой счет 22-летний форвард «Мариуполя» Андрей Кулаков. Он стал четвертым игроком «оранжево-синих», забившим премьерный мяч сезона. В 1998-м и 2002-м годах в рядах южан отличился Константин Бабич, в 2009-м - Игорь Тищенко, а в 2018-м - Вячеслав Чурко. К слову, 6-й год подряд первого взятия ворот болельщикам приходится ждать не более 10 минут. Причем Кулаков забил «Львову» на той же 9-й минуте, что и Чурко «Заре».

Самые быстрые первые голы чемпионатов Украины

Минута

Игрок

Клуб

Сезон

Соперник

Счет

3’

Виталий ПАНТИЛОВ

Звезда

1997/98

Металлург З (д)

1:0

3’

БЕРНАРД

Шахтер

2016/17

Звезда (д)

4:1

3'

Богдан ЛЕДНЕВ

Заря

2019/20

Ворскла (г)

1:0

5’

Амбросий ЧАЧУА

Карпаты

2017/18

Звезда (д)

1:1

6’ (п)

Александр ПИНДЕЕВ

Кремень

1994/95

Верес (д)

1:1

6’

Константин БАБИЧ

Металлург М

2002/03

Ворскла (д)

4:1

7’

Георгий ДЕМЕТРАДЗЕ

Металлург Д

2005/06

Сталь А (д)

5:0

8’

Валентин ПОЛТАВЕЦ

Днепр

2000/01

Динамо (д)

1:1

8'

Виталий БУЯЛЬСКИЙ

Динамо

2020/21

Олимпик (г)

4:1

9’ (п)

Вячеслав ЧУРКО

Мариуполь

2018/19

Заря (г)

1:2

9’

Андрей КУЛАКОВ

Мариуполь

2021/22

Львов (г)

1:1

 

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Юрий Ляховецкий, Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    Главное - участие
    online
      Главное - участие, 24.07.2021 10:50
    0
    Потому что их постоянно ставят в первую пару.))
    А надо начинать с Динамо - Шахтёр!
    Ссылка
    Главное - участие
    online
      Главное - участие, 24.07.2021 10:50
    0
    Потому что их постоянно ставят в первую пару.))
    А надо начинать с Динамо - Шахтёр!
    Ссылка
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