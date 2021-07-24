Пятый раз в истории автором первого гола сезона стал игрок Мариуполя

Первый гол чемпионата Украины-2021/22 записал на свой счет 22-летний форвард «Мариуполя» Андрей Кулаков. Он стал четвертым игроком «оранжево-синих», забившим премьерный мяч сезона. В 1998-м и 2002-м годах в рядах южан отличился Константин Бабич, в 2009-м - Игорь Тищенко, а в 2018-м - Вячеслав Чурко. К слову, 6-й год подряд первого взятия ворот болельщикам приходится ждать не более 10 минут. Причем Кулаков забил «Львову» на той же 9-й минуте, что и Чурко «Заре».

Самые быстрые первые голы чемпионатов Украины