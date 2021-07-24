Мексика – Гондурас. Прогноз на матч Младена Бартуловича

Капитан «Ингульца» Младен Бартулович сделал прогноз на матч четвертьфинала Золотого Кубка КОНКАКАФ Мексика – Гондурас:

«Сборная Мексики с 7 очками выиграла группу А. Национальная команда Гондураса с 6 баллами стала второй в квартете D.

Мексика 11 раз побеждала на этом турнире (1965, 1971, 1977, 1993, 1996, 1998, 2003, 2009, 2011, 2015, 2019). Гондурас только раз триумфовал в 1981 году.

Мексика и Гондурас играли между собой 38 раз. Статистика на стороне мексиканцев. Они победили 21 раз, а Гондурас брал верх в 8 поединках. Еще 9 встреч завершились вничью.

Мексику считаю одним из фаворитов этого турнира. Но мексиканцев ожидает непростая игра с Гондурасом. Но, я думаю, что мексиканцы в этом матче будут сильнее и обыграют команду Гондураса», – сказал Бартулович.

Матч Мексика – Гондурас состоится 25 июля. Начало встречи – в 05:00.