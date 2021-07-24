США – Ямайка. Прогноз на матч Младена Бартуловича

Капитан «Ингульца» Младен Бартулович сделал прогноз на матч четвертьфинала Золотого Кубка КОНКАКАФ США – Ямайка:
«Сборная США с 9 очками выиграла группу В, национальная команда Ямайки с 6 баллами стала второй в квартете С.
Американцы идут на втором месте в списке самых титулованных сборных турнира. Сборная США выиграла 6 трофеев (1991, 2002, 2005, 2007, 2013, 2017). Ямайка может похвастаться двумя выходами в финал (2015, 2017).
30 раз встречались между собой эти соперники. Только три раза выиграла в этих матчах Ямайка. США праздновали успех 18 раз при 9 ничьих.
Я считаю США одним из фаворитов этого турнира и, думаю, в матче с Ямайкой американцы должны без проблем обыгрывать своего оппонента», – сказал Бартулович.
Матч США – Ямайка состоится 26 июля. Начало встречи – в 04:30.
Младен Бартулович, Sport.ua
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