США – Ямайка. Прогноз на матч Младена Бартуловича

Капитан «Ингульца» Младен Бартулович сделал прогноз на матч четвертьфинала Золотого Кубка КОНКАКАФ США – Ямайка:

«Сборная США с 9 очками выиграла группу В, национальная команда Ямайки с 6 баллами стала второй в квартете С.

Американцы идут на втором месте в списке самых титулованных сборных турнира. Сборная США выиграла 6 трофеев (1991, 2002, 2005, 2007, 2013, 2017). Ямайка может похвастаться двумя выходами в финал (2015, 2017).

30 раз встречались между собой эти соперники. Только три раза выиграла в этих матчах Ямайка. США праздновали успех 18 раз при 9 ничьих.

Я считаю США одним из фаворитов этого турнира и, думаю, в матче с Ямайкой американцы должны без проблем обыгрывать своего оппонента», – сказал Бартулович.

Матч США – Ямайка состоится 26 июля. Начало встречи – в 04:30.