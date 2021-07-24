США – Ямайка. Прогноз на матч Младена Бартуловича

Капитан «Ингульца» сделал прогноз на 1/4 финала Золотого Кубка КОНКАКАФ

  • 24.07.2021 01:45
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США – Ямайка. Прогноз на матч Младена Бартуловича
© Getty Images/Global Images Ukraine

Капитан «Ингульца» Младен Бартулович сделал прогноз на матч четвертьфинала Золотого Кубка КОНКАКАФ США – Ямайка:

«Сборная США с 9 очками выиграла группу В, национальная команда Ямайки с 6 баллами стала второй в квартете С.
Американцы идут на втором месте в списке самых титулованных сборных турнира. Сборная США выиграла 6 трофеев (1991, 2002, 2005, 2007, 2013, 2017). Ямайка может похвастаться двумя выходами в финал (2015, 2017).

30 раз встречались между собой эти соперники. Только три раза выиграла в этих матчах Ямайка. США праздновали успех 18 раз при 9 ничьих.

Я считаю США одним из фаворитов этого турнира и, думаю, в матче с Ямайкой американцы должны без проблем обыгрывать своего оппонента», – сказал Бартулович.

Матч США – Ямайка состоится 26 июля. Начало встречи – в 04:30.

Данный прогноз является мнением эксперта и не гарантирует выигрыша в букмекерской конторе.

Младен Бартулович, Sport.ua

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