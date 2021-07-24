Коста-Рика – Канада. Прогноз на матч Младена Бартуловича

Капитан «Ингульца» сделал прогноз на 1/4 финала Золотого Кубка КОНКАКАФ

  • 24.07.2021 01:27
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Коста-Рика – Канада. Прогноз на матч Младена Бартуловича
© Getty Images/Global Images Ukraine

Капитан «Ингульца» Младен Бартулович сделал прогноз на матч четвертьфинала Золотого Кубка КОНКАКАФ Коста-Рика – Канада.

«Коста-Рика с 9 очками уверенно выиграла группу С. Канада с 6 балами стала второй в квартете В. Кстати, по итогам группового раунда канадский форвард «Бешикташа» Кайл Ларин забил три мяча и на данный является лучшим бомбардиром Золотого Кубка КОНКАКАФ.

В своей истории обе команды завоевывали трофей этого турнира. Костариканцы побеждали трижды (1963, 1969, 1989), а канадцы – дважды (1985, 2000).

23 раза играли между собой соперники. Коста-Рика победила 8 раз, Канада выиграла 4 встречи. Больше всего поединков завершилось вничью, а именно 11 раз так сыграли оппоненты. По голам 21:15 ведет Коста-Рика.

Я считаю, встретятся плюс-минус ровные команды. Я ожидаю ничейный результат в этой игре, и все решится в дополнительное время или в серии пенальти», – сказал Бартулович. 

Матч Коста-Рика – Канада состоится 26 июля. Начало встречи в 02:00.

Данный прогноз является мнением эксперта и не гарантирует выигрыша в букмекерской конторе.

Младен Бартулович, Sport.ua

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