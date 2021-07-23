Как дела у соперника Шахтера? Генк вырвал ничью в стартовом матче в Бельгии

23 июля стартовал чемпионат Бельгии по футболу сезона 2021/22.

В первом поединке сезона «Стандард» и «Генк» забили по одному голу, причем команда гостей спасла ничью в компенсированное время матча. На 90+2 минуте отличился Тео Бонгонда.

Напомним, что Генк является соперником «Шахтера» в 3-м раунде квалификации Лиги чемпионов. Матчи пройдут 3 августа в Бельгии и 10 августа в Киеве.

Чемпионат Бельгии. 1-й тур

«Стандард» – «Генк» – 1:1

Голы: Лайфис, 69 – Бонгонда, 90+2.