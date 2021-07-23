Мейсон ГРИНВУД: «Месси на другом уровне в сравнении с Роналду»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Мейсон Гринвуд сравнил двух главных звезд современного футбола – Лионеля Месси и Криштиану Роналду:
«Для меня это всегда Месси. Мне кажется, он просто с другой планеты. Роналду, конечно, восхитителен, он очень силен физически и атлетичен.
Но Месси просто на другом уровне. Посмотрите, что он сделал для «Барселоны», а еще Лионель выиграл трофей со сборной Аргентины».
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Источник — ФК Манчестер Юнайтед
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