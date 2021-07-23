Мейсон ГРИНВУД: «Месси на другом уровне в сравнении с Роналду»

Хавбек «Манчестер Юнайтед» сравнил двух главных звезд мирового футбола

  • 23.07.2021 21:02
  • 1135 просмотров
  • 1 комментарий
Мейсон ГРИНВУД: «Месси на другом уровне в сравнении с Роналду»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Мейсон Гринвуд

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Мейсон Гринвуд сравнил двух главных звезд современного футбола – Лионеля Месси и Криштиану Роналду:

«Для меня это всегда Месси. Мне кажется, он просто с другой планеты. Роналду, конечно, восхитителен, он очень силен физически и атлетичен.

Но Месси просто на другом уровне. Посмотрите, что он сделал для «Барселоны», а еще Лионель выиграл трофей со сборной Аргентины».

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — ФК Манчестер Юнайтед

(10 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    roman75zpr
    online
      roman75zpr, 23.07.2021 21:23
    0
    100%
    Ссылка
    roman75zpr
    online
      roman75zpr, 23.07.2021 21:23
    0
    100%
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности