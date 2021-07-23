Получайте угольки. Шахтер будет раздавать подарки за посещение матчей

«Шахтер» объявил о новой системе лояльности, которая поможет болельщикам получать от клуба подарки.

За посещение матчей команды болельщики будет получать бонусы, которые названы «уголек». Набрав определенное число таких угольков, можно будет обменять их на призы.

При этом за посещение топовых матчей - еврокубков и против «Динамо» - начисляется меньше баллов, чем за остальных соперников.

Больше всего угольков можно получить за посещение матчей против «Руха», «Львова», «Металлиста 1925» и «Вереса».

Официальные матчи команда проводит на НСК Олимпийский.