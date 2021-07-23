Получайте угольки. Шахтер будет раздавать подарки за посещение матчей

Клуб придумал систему лояльности

  • 23.07.2021 18:51
  • 733 просмотра
  • 7 комментариев
Получайте угольки. Шахтер будет раздавать подарки за посещение матчей
© shakhtar.com

«Шахтер» объявил о новой системе лояльности, которая поможет болельщикам получать от клуба подарки.

За посещение матчей команды болельщики будет получать бонусы, которые названы «уголек». Набрав определенное число таких угольков, можно будет обменять их на призы.

При этом за посещение топовых матчей - еврокубков и против «Динамо» - начисляется меньше баллов, чем за остальных соперников.

Больше всего угольков можно получить за посещение матчей против «Руха», «Львова», «Металлиста 1925» и «Вереса».

Официальные матчи команда проводит на НСК Олимпийский.

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Источник — ФК Шахтер Донецк

(3 голоса)

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Комментарии
    Richard Brautiang
      Richard Brautiang, 23.07.2021 20:11
    -1
    Хоспади, дырявые фанатики снова прибежали со своими мифическими историями, как кого-то свозили на матчи лучшего клуба Украины 21 века. Лучше готовьтесь, что скоро вам придется переезжать на стд. Лобановского
    Ссылка
    adidas77
    online
      adidas77, 23.07.2021 19:29
    +1
    Александр Шевченко, 23.07.2021 19:26
    АХАХАХАХА) Болельщики должны ходить на матчи, потому что играет их любимая команда, а не за угольки, которые потом превратятся в пакет гречки, которую так донецкие на шару любили всегда получать от ахметки))
    Так они так привыкли. С тех пор, как их стадом свозили с предприятий ахметовских на матчи задарма.
    Что бы показать картинку мнимого" величия"
    Ничего не изменилось в их маленьком ограниченном мирке.
    Ссылка
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 23.07.2021 19:28
    +1
    lenares85, 23.07.2021 18:55
    и что потом с угольками делать ?
    Обменяют на паек гречки потом, как обычно)
    Ссылка
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 23.07.2021 19:26
    +2
    АХАХАХАХА) Болельщики должны ходить на матчи, потому что играет их любимая команда, а не за угольки, которые потом превратятся в пакет гречки, которую так донецкие на шару любили всегда получать от ахметки))
    Ссылка
    Face Control
    online
      Face Control, 23.07.2021 19:22
    -2
    Ну что тут сказать, Шахтёр всегда умел работать со своими болельщиками, легендарно.
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    anonymous
      anonymous, 23.07.2021 19:00
    0
    На гру з Минаєм - нуль, тому що і так збираються зібрати аншлаг на Олімпійському
    Ссылка
    lenares85
    online
      lenares85, 23.07.2021 18:55
    -1
    и что потом с угольками делать ?
    Ссылка
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 23.07.2021 19:26
    +2
    АХАХАХАХА) Болельщики должны ходить на матчи, потому что играет их любимая команда, а не за угольки, которые потом превратятся в пакет гречки, которую так донецкие на шару любили всегда получать от ахметки))
    Ссылка
    adidas77
    online
      adidas77, 23.07.2021 19:29
    +1
    Александр Шевченко, 23.07.2021 19:26
    АХАХАХАХА) Болельщики должны ходить на матчи, потому что играет их любимая команда, а не за угольки, которые потом превратятся в пакет гречки, которую так донецкие на шару любили всегда получать от ахметки))
    Так они так привыкли. С тех пор, как их стадом свозили с предприятий ахметовских на матчи задарма.
    Что бы показать картинку мнимого" величия"
    Ничего не изменилось в их маленьком ограниченном мирке.
    Ссылка
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 23.07.2021 19:28
    +1
    lenares85, 23.07.2021 18:55
    и что потом с угольками делать ?
    Обменяют на паек гречки потом, как обычно)
    Ссылка
    anonymous
    online
      anonymous, 23.07.2021 19:00
    0
    На гру з Минаєм - нуль, тому що і так збираються зібрати аншлаг на Олімпійському
    Ссылка
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