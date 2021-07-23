Несмотря на коронавирус. Первый матч сезона УПЛ состоится по расписанию

Несмотря на вспышку коронавируса в расположении ФК «Львов», команда сегодня в 19:30 выйдет на первый матч сезона УПЛ против «Мариуполя».
Об этом сказал генеральный директор «Львова» Вадим Левчук.
«Могу вас заверить, что встреча состоится», – сказал Левчук.
Ранее сообщалось о 15 позитивных тестах в львовском клубе.
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Источник — Трибуна
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