Несмотря на коронавирус. Первый матч сезона УПЛ состоится по расписанию

Несмотря на вспышку коронавируса в расположении ФК «Львов», команда сегодня в 19:30 выйдет на первый матч сезона УПЛ против «Мариуполя».

Об этом сказал генеральный директор «Львова» Вадим Левчук.

«Могу вас заверить, что встреча состоится», – сказал Левчук.

Ранее сообщалось о 15 позитивных тестах в львовском клубе.