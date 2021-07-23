Белинский пробился в полуфинал ЧЕ, повторив национальный рекорд

Украинский теннисист Вячеслав Белинский продолжает борьбу за медали на чемпионате Европы, который проходит в швейцарском городе Клостерс.



В четвертьфинальном матче Вячеслав, который получил второй номер посева, обыграл представителя Германии Лиама Гавриелидеса - 5:7, 6:4, 6:4. В полуфинале Белинский встретится со словенцем Бором Бартнаком, посеянным под 13-м номером.



Вячеслав повторил лучший результат украинских юношей на чемпионате Европы: в 2011 году на данной стадии сыграл Владислав Манафов.



Позднее сегодня Белинский и Артём Подорожный проведут четвертьфинал в парном разряде против Бора Бартнака и Себастьяна Доминко из Словении.