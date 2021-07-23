Белинский пробился в полуфинал ЧЕ, повторив национальный рекорд

Вячеслав будет сражаться за медали

  • 23.07.2021 16:42
  • 434 просмотра
  • 0 комментариев
Белинский пробился в полуфинал ЧЕ, повторив национальный рекорд
© ФТУ. Вячеслав Белинский

Украинский теннисист Вячеслав Белинский продолжает борьбу за медали на чемпионате Европы, который проходит в швейцарском городе Клостерс.
 
В четвертьфинальном матче Вячеслав, который получил второй номер посева, обыграл представителя Германии Лиама Гавриелидеса - 5:7, 6:4, 6:4. В полуфинале Белинский встретится со словенцем Бором Бартнаком, посеянным под 13-м номером.
 
Вячеслав повторил лучший результат украинских юношей на чемпионате Европы: в 2011 году на данной стадии сыграл Владислав Манафов.
 
Позднее сегодня Белинский и Артём Подорожный проведут четвертьфинал в парном разряде против Бора Бартнака и Себастьяна Доминко из Словении.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Большой теннис Украины

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности