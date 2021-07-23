ФОТО. Черноморец презентовал новую форму на сезон УПЛ

Клуб показал два комплекта

  • 23.07.2021 16:56
  • 780 просмотров
  • 1 комментарий
ФОТО. Черноморец презентовал новую форму на сезон УПЛ
© chernomorets.odessa.ua

«Черноморец» перед стартом сезона УПЛ показал форму, в которой команда будет выступать в новом чемпионате.

Домашний комплект выполнен сине-черных цветах, а выездной - в белом цвете.

Одесская команда по итогам минувшего сезона вернулась в элиту. В 1-м туре «Черноморец» сыграет против «Десны».

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Источник — ФК Черноморец

(2 голоса)

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Комментарии
    CheMP
    online
      CheMP, 23.07.2021 17:09
    +1
    норм
    Ссылка
    CheMP
    online
      CheMP, 23.07.2021 17:09
    +1
    норм
    Ссылка
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