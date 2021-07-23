ФОТО. Черноморец презентовал новую форму на сезон УПЛ

«Черноморец» перед стартом сезона УПЛ показал форму, в которой команда будет выступать в новом чемпионате.
Домашний комплект выполнен сине-черных цветах, а выездной - в белом цвете.
Одесская команда по итогам минувшего сезона вернулась в элиту. В 1-м туре «Черноморец» сыграет против «Десны».
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Источник — ФК Черноморец
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