Катерина Козлова – Катаржина Кава. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

23 июля украинская теннисистка Катерина Козлова (№154 WTA) продолжит выступление в основной сетке грунтового турнира WTA 250 в Гдыне.
В матче 1/4 финала украинка сразится против Катаржины Кавы из Польши (№143 WTA). Встреча состоится последним запуском на центральном корте после матча Паррисас-Диас – Заневска. Ориентировочное время начала встречи в 18:00 по Киеву.
Ранее девушки между собой не играли.
В полуфинал победительница встречи сразится против Тамары Корпач из Германии (№162 WTA).
Источник — Sport.ua
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