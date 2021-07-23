Катерина Козлова – Катаржина Кава. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

23 июля украинская теннисистка Катерина Козлова (№154 WTA) продолжит выступление в основной сетке грунтового турнира WTA 250 в Гдыне.



В матче 1/4 финала украинка сразится против Катаржины Кавы из Польши (№143 WTA). Встреча состоится последним запуском на центральном корте после матча Паррисас-Диас – Заневска. Ориентировочное время начала встречи в 18:00 по Киеву.





Ранее девушки между собой не играли.



В полуфинал победительница встречи сразится против Тамары Корпач из Германии (№162 WTA).

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