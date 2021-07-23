ВИДЕО. Юлиан Брандт и Марко Ройс угадывают одноклубников

В этом видео гостями викторины «Who am I» стали Марко Ройс и Юлиан Брандт. Футболистам предстоит угадывать своих одноклубников по ранее заготовленному перечню фактов. Тот кто угадает больше, тот и победит.
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Источник — Sport.ua
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