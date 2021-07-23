Известно, когда состоится жеребьевка предварительного этапа Кубка Украины

27 июля 2021 в Киеве в Доме футбола состоится жеребьевка первого предварительного этапа розыгрыша Кубка Украины сезона-2021/2022 (начало - в 12.00).

На этом этапе в соревнованиях примут участие восемь команд Второй лиги и две команды любительской лиги согласно рейтингу за прошлый сезон. Матчи состоятся 4 августа 2021 года (базовая дата). Во время жеребьевки команды будут разделены на группы по региональному принципу.

Пять победителей первого этапа выходят в следующий этап. Во втором предварительном этапе примут участие команды первой и второй лиг (39 команд) и пять победителей первого этапа. Базовый день проведения матчей второго этапа Кубка Украины-2021/2022 - 18 августа 2021.

Участники первого предварительного этапа Кубка Украины-2021/2022

Представители ПФЛ

«Любомир» (Ставище)

Академия футбола ФК «Киев»

МФА (Мукачево)

«Карпаты» (Львов)

«Левый Берег» (Киев)

ФК «Тростянец» (Сумская обл.)

СК «Полтава»

«Скорук» (Томаковка)

Любители

«Олимпия» (Савинцы, Полтавская обл.)

«Феникс» (Подмонастырь, Львовская обл.)