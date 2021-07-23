Известно, когда состоится жеребьевка предварительного этапа Кубка Украины

На этом этапе выступят десять команд

  • 23.07.2021 14:10
  • 181 просмотр
  • 0 комментариев
Известно, когда состоится жеребьевка предварительного этапа Кубка Украины
© УАФ

27 июля 2021 в Киеве в Доме футбола состоится жеребьевка первого предварительного этапа розыгрыша Кубка Украины сезона-2021/2022 (начало - в 12.00).

На этом этапе в соревнованиях примут участие восемь команд Второй лиги и две команды любительской лиги согласно рейтингу за прошлый сезон. Матчи состоятся 4 августа 2021 года (базовая дата). Во время жеребьевки команды будут разделены на группы по региональному принципу.

Пять победителей первого этапа выходят в следующий этап. Во втором предварительном этапе примут участие команды первой и второй лиг (39 команд) и пять победителей первого этапа. Базовый день проведения матчей второго этапа Кубка Украины-2021/2022 - 18 августа 2021.

Участники первого предварительного этапа Кубка Украины-2021/2022

Представители ПФЛ

«Любомир» (Ставище)
Академия футбола ФК «Киев»
МФА (Мукачево)
«Карпаты» (Львов)
«Левый Берег» (Киев)
ФК «Тростянец» (Сумская обл.)
СК «Полтава»
«Скорук» (Томаковка)

Любители

«Олимпия» (Савинцы, Полтавская обл.)
«Феникс» (Подмонастырь, Львовская обл.)

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Украинская ассоциация футбола

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности