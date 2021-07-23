Сон Хын Мин продлил контракт с Тоттенхэмом

Новое соглашение рассчитано до 2025 года

  • 23.07.2021 12:47
  • 447 просмотров
  • 1 комментарий
Сон Хын Мин продлил контракт с Тоттенхэмом
© ФК Тоттенхэм. Сон Хын Мин

29-летний южнокорейский форвард Сон Хын Мин продлил контракт с лондонским «Тоттенхэмом»

Новое соглашение футболиста со «шпорами» рассчитано до 30 июня 2025 года.

Сон Хын Мин защищает цвета «Тоттенхэма» после перехода из «Байера» летом 2015 года за €30 миллионов. В минувшем сезоне футболист провел за «Тоттенхэм» 51 матч во всех турнирах, где забил 22 мяча и отдал 17 результативных передач.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — ФК Тоттенхэм

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Pol Chopa
    online
      Pol Chopa, 23.07.2021 13:32
    0
    То то он вчера представлял новою форму,а не Г.Кейн,значит Д,Леви уже соблазнился такими деньгами.
    Ссылка
    Pol Chopa
    online
      Pol Chopa, 23.07.2021 13:32
    0
    То то он вчера представлял новою форму,а не Г.Кейн,значит Д,Леви уже соблазнился такими деньгами.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности