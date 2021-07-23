Сон Хын Мин продлил контракт с Тоттенхэмом

29-летний южнокорейский форвард Сон Хын Мин продлил контракт с лондонским «Тоттенхэмом»

Новое соглашение футболиста со «шпорами» рассчитано до 30 июня 2025 года.

Сон Хын Мин защищает цвета «Тоттенхэма» после перехода из «Байера» летом 2015 года за €30 миллионов. В минувшем сезоне футболист провел за «Тоттенхэм» 51 матч во всех турнирах, где забил 22 мяча и отдал 17 результативных передач.