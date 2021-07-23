Ливерпуль собирается купить опорника Милана

«Ливерпуль» намерен усилить центр полузащиты игроком «Милана» Франком Кессье.
Отметим, что контракт Кессье с итальянским клубом истекает летом 2022 года, поэтому «Ливерпуль» рассчитывает, что сможет подписать футболиста с хорошей скидкой.
В сезоне-2020/21 Кесси провел 50 матчей за «Милан», забил 14 голов и отдал 6 результативных передач.
Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» хочет купить звезду сборной Италии.
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Источник — La Gazzetta dello Sport
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