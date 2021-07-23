Львов сыграет в бордовом, Мариуполь — в фиолетовом

Стало известно, в каких цветах «Львов» и «Мариуполь» выйдут на поединок 1-го тура УПЛ в сезоне 2021/2022.
Хозяева сыграют в бордовой форме, а гости наденут экипировку фиолетового цвета.
Вратарь «Львова» выйдет на поле в желтой форме, голкипер «Мариуполя» наденет комплект черного цвета.
Матч «Львов» — «Мариуполь» состоится в пятницу, 23 июля. Начало встречи — в 19:30. Поединок пройдет на «Арене Львов».
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Источник — ФК Львов
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