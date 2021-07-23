Источник: Динамо скоро представит новый комплект формы

Киевский клуб продлил контракт с компанией New Balance

  • 23.07.2021 11:20
  • 1550 просмотров
  • 2 комментария
Источник: Динамо скоро представит новый комплект формы
© ФК Динамо Киев

Киевское «Динамо» продлило контракт с техническим спонсором New Balance и вскоре представит новый комплект игровой формы.

«Динамо» и New Balance пролонгировали контракт. Вскоре представление нового комплекта формы», — пишет канал «Динамо Киев Inside».

«Динамо» сотрудничает с New Balance с лета 2018 года.

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Источник — Telegram

(9 голосов)

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Комментарии
    Ирина Волошкевич
    online
      Ирина Волошкевич, 23.07.2021 12:26
    0
    Динамо во всех ролях…

    В главной роли Правдолюба – Сергей Сидорчук
    В роли Миротворца – Виталий Буяльский
    В роли Созерцателя – Беньямин Вербич
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    В роли Пофигиста – Виктор Цыганков
    В роли Руки Судьбы – Рука Жерсона Родригеса
    В роли тени отца Гамлета – тень неизвестного игрока Динамо
    Ссылка
    Pixelman
    online
      Pixelman, 23.07.2021 12:03
    +2
    Отлично! Ждёмс)
    Ссылка
    Pixelman
    online
      Pixelman, 23.07.2021 12:03
    +2
    Отлично! Ждёмс)
    Ссылка
    Ирина Волошкевич
    online
      Ирина Волошкевич, 23.07.2021 12:26
    0
    Динамо во всех ролях…

    В главной роли Правдолюба – Сергей Сидорчук
    В роли Миротворца – Виталий Буяльский
    В роли Созерцателя – Беньямин Вербич
    В роли Наблюдателя – Богдан Леднев
    В роли Пофигиста – Виктор Цыганков
    В роли Руки Судьбы – Рука Жерсона Родригеса
    В роли тени отца Гамлета – тень неизвестного игрока Динамо
    Ссылка
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