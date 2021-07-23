Источник: Динамо скоро представит новый комплект формы

Киевское «Динамо» продлило контракт с техническим спонсором New Balance и вскоре представит новый комплект игровой формы.
«Динамо» и New Balance пролонгировали контракт. Вскоре представление нового комплекта формы», — пишет канал «Динамо Киев Inside».
«Динамо» сотрудничает с New Balance с лета 2018 года.
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Источник — Telegram
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В главной роли Правдолюба – Сергей Сидорчук
В роли Миротворца – Виталий Буяльский
В роли Созерцателя – Беньямин Вербич
В роли Наблюдателя – Богдан Леднев
В роли Пофигиста – Виктор Цыганков
В роли Руки Судьбы – Рука Жерсона Родригеса
В роли тени отца Гамлета – тень неизвестного игрока Динамо
В главной роли Правдолюба – Сергей Сидорчук
В роли Миротворца – Виталий Буяльский
В роли Созерцателя – Беньямин Вербич
В роли Наблюдателя – Богдан Леднев
В роли Пофигиста – Виктор Цыганков
В роли Руки Судьбы – Рука Жерсона Родригеса
В роли тени отца Гамлета – тень неизвестного игрока Динамо
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