Виктория усилилась игроком Оболони

Крайний полузащитник Юрий Бровченко подписал контракт с дебютантом Второй лиги «Викторией». Срок соглашения — 1 год.

33-летний Бровченко с 2014-го выступал за «Оболонь» с отлучками на выступления за «Олимпик» и «Днепр-1». В прошлом сезоне футболист провел 5 матчей и забил 2 мяча в Первой лиге. Также на его счету 6 игр за «Оболонь-2» во Второй лиге.

«Виктория» в 2019–2021 годах неизменно доходила до финала чемпионата ААФУ: дважды становилась вице-чемпионом страны среди любителей, один раз была чемпионом.

В предстоящем сезоне команда Артема Радионова дебютирует во Второй лиге и ставит задачу за год подняться в Первую лигу. В 1-м туре чемпионата 25 июля «Виктория» встретится в Мариуполе с «Ярудом». Начало матча в 17:00.

Ранее сообщалось, что «Виктория» подписала воспитанника «Шахтера».