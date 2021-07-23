Виктория усилилась игроком Оболони

Юрий Бровченко продолжит карьеру во Второй лиге

  • 23.07.2021 11:04
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Виктория усилилась игроком Оболони
© ФК Оболонь

Крайний полузащитник Юрий Бровченко подписал контракт с дебютантом Второй лиги «Викторией». Срок соглашения — 1 год.

33-летний Бровченко с 2014-го выступал за «Оболонь» с отлучками на выступления за «Олимпик» и «Днепр-1». В прошлом сезоне футболист провел 5 матчей и забил 2 мяча в Первой лиге. Также на его счету 6 игр за «Оболонь-2» во Второй лиге.

«Виктория» в 2019–2021 годах неизменно доходила до финала чемпионата ААФУ: дважды становилась вице-чемпионом страны среди любителей, один раз была чемпионом.

В предстоящем сезоне команда Артема Радионова дебютирует во Второй лиге и ставит задачу за год подняться в Первую лигу. В 1-м туре чемпионата 25 июля «Виктория» встретится в Мариуполе с «Ярудом». Начало матча в 17:00.

Ранее сообщалось, что «Виктория» подписала воспитанника «Шахтера».

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Источник — Meta-ratings.com.ua

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