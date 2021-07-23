ВИДЕО. Президент Ингульца подарил квартиру новичку команды

19-летний новичок «Ингульца» Илья Цуркан получил от президента клуба Александра Поворознюка дорогой подарок — собственную квартиру.
«Готов конкурировать. Ну и играть, конечно, очень хочется», — поделился ожиданиями от своих выступлений Цуркан.
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Источник — ФК Ингулец
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