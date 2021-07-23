Экс-тренер Черноморца возглавил Днепр-1 U-19

Молодежная команда «Днепра-1» получила нового главного тренера. Экс-тренер «Черноморца» Геннадий Щекотилин возглавил «Днепр-1» U-19. Ранее главным тренером дубля «Днепра-1» был Виктор Бицюра.
Во время игровой карьеры Щеколитин выступал за «Черноморец», «Динамо-2», «Кривбасс», «Закарпатье», «Александрию», «Николаев» и ряд других команд.
В последнее время 46-летний Щекотилин входил в тренерский штаб «Черноморца».
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Источник — Meta-ratings.com.ua
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